Главный тренер испанской «Сельты» Оскар Гарсия высказал свое мнение о новичке команды, форварде сборной России по футболу Федоре Смолове.

Слова тренера цитирует портал Onefootball. Гарсия отметил, что Смолов — это форвард высокого качества и уровня.

» Надеюсь, он прибыл сюда с правильным настроем, чтобы помочь нам в эти месяцы, поскольку нет сомнений, что он высококачественный футболист», — сказал тренер, добавив, что его внефутбольная жизнь не будет иметь значения для команды, пока он будет привержен делу и соответствовать стандартам команды.

Напомним, на правах аренды Федор Смолов перешел в «Сельту» из «Локомотива», по окончании сезона-2019/20 команда сможет выкупить его за 6 миллионов евро. За аренду испанцы заплатят около 600 тысяч евро.