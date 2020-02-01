Хоккейный клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Оттавой Сенаторс» в регулярном чемпионате НХЛ. Игра прошла на площадке в Оттаве и завершилась со счетом 5:3 в пользу «Кэпиталс».

В составе «Вашингтона» дублем отметился капитан, российский форвард Александр Овечкин. Еще один россиянин Евгений Кузнецов забросил одну шайбу, по разу отличились Ти Джей Оши и Карл Хагелин.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился в матче результативной передачей на Евгения Кузнецова, однако завершил матч с показателем полезности «-1».

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов провел на льду все 60 минут игры и отразил 25 бросков из 28.

В составе «Оттавы» одну из шайб забросил российский форвард Артем Анисимов, Никита Зайцев и Владислав Наместников провели матч без результативных действий.