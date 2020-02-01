Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали о том, когда стартует их подготовка к чемпионату мира по фигурному катанию в Монреале, Канада.

Слова Владимира Морозова цитирует портал РИА Новости. Фигурист рассказал, что они с партнершей возвращаются в США 1 февраля, после чего и стартует их подготовка. «Работать с нами будут Марина (Зуева), Максим (Траньков) и остальные специалисты», — отметил Морозов.

Напомним, с текущего сезона пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов приняла решение тренироваться в США в группе Марины Зуевой. До этого они занимались под руководством Нины Мозер и Максима Транькова в Москве.

На чемпионате Европы Евгения Тарасова/Владимир Морозов заняли второе место.