Российский фигурист Дмитрий Козловский рассказал о том, с какой проблемой пришлось столкнуться российским фигуристам накануне банкета по поводу окончания чемпионата Европы в Граце.

В эфире передачи «Вечерний Ургант» Козловский ответил на вопрос ведущего о том, было ли фигуристам сложно танцевать на балу без коньков. «Представляете, Ваня Букин фактически на улице меня и Диму Алиева учил танцевать вальс», — сказал фигурист.

Дмитрий Алиев, также присутствующий в студии, добавил: «Прямо так и было, у трамвайных путей стояли и вальс танцевали». Козловский подметил, что в этот момент никто их не снимал.

Напомним, на чемпионате Европы в австрийском Граце российские фигуристы завоевали 10 медалей из 12, во всех видах золотая медаль досталась спортсменам из России.