Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл в очередном туре регулярного чемпионата НХЛ команду «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Анахайме на арене «Хонда Центр» и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

Автором победной шайбы в матче на 51 минуте стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, ему ассистировал Стивен Стэмкос. До этого за «Тампу» в матче забивали Ондржей Палат, Эрик Чернак и Энтони Чирелли. В голе Чернака Кучеров поучаствовал, сделав результативную передачу.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел на льду все 60 минут встречи и отразил 23 броска из 26. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев провел на льду чуть более 18 минут и завершил матч с показателем полезности «-1».

В составе «Анахайм Дакс» отличились Рикард Ракелль, Майкл Дель Зотто и Трой Терри.