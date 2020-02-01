Президент UFC Дана Уайт заявил о том, что ирландец Конор Макгрегор проведет бой против победителя пары Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюссон.

Слова Уайта цитирует портал ESPN. «Хабиб и Тони подерутся в Бруклине. Конор встретится с победителем», — сказал глава UFC. По словам Уайта, Конор не хочет ждать, однако сам президент UFC не знает, какой бой для него может иметь смысл.

Уайт также отметил, что возможный реванш Конора и Хабиба состоится осенью, поскольку сразу после боя Хабиба и Тони стартует священный месяц Рамадан, и Нурмагомедов будет ждать его окончания.

«Речь идёт об осени. Сентябрь, октябрь или ноябрь», — сказал Уайт.

Напомним, в январе Конор Макгрегор вернулся в октагон и одержал победу нокаутом над Дональдом Серроне.