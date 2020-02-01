Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын оценил состояние Светланы Мироновой, неудачно выступившей на январских этапах Кубка мира после успешного периода в декабре.

Слова тренера цитирует портал телеканала «Матч ТВ». Норицын не считает, что сейчас Миронова переживает глубокий спад, по мнению тренера, был сделан небольшой наг назад по части результатов в гонках. Напомним, несколько раз в январе Миронова финишировала вне топ-60..

«Мы скорее вернулись к той работе, которая была проделана летом. Думаю, что Свету соберем к чемпионату мира, все нормально будет», — сказал Норицын.

Напомним, чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце стартует 13 февраля. На протяжении 26 гонок на Кубке мира сборная России остается без медалей — это новый антирекорд команды.