Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о подготовке команды к чемпионату мира и поделился мнением по поводу ее состава.

Слова Норицына цитирует портал «Матч ТВ». Тренер отметил, что все мероприятия на сборе перед чемпионатом мира можно поделить на два блока: восстановительный и предсоревновательный. «Сначала проведем работу над восстановлением возможностей, потом будем работать более узко», — сообщил тренер.

По мнению Норицына, в команде есть спортсмены, которые могут биться за результат в спринте, а есть и те, кому по силам пройти гонку с четырьмя рубежами без промахов. «Кто пополнит состав сборной на ЧМ? Давайте без фамилий», — сказал тренер.

Напомним, чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце стартует 13 февраля.