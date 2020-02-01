Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вышел на чистое восьмое по количеству шайб, заброшенных в НХЛ.

Дубль в ворота «Оттавы Сенаторс» помог Овечкину достигнуть отметки в 695 шайб в НХЛ. Россиянин обогнал шедшего на 8-й строчке Марка Мессье, который выступал в НХЛ за разные клубы США и Канады с 1979 по 2004 годы.

Следующий показатель — 708 шайб, именно столько забросил за карьеру в НХЛ Майк Гартнер, игравший с 1978 по 1998 год и идущий на 7-й строчке в таблице рекордсменов НХЛ по голам за карьеру.

Рекордсменом НХЛ является Уэйн Гретцки, выступавший за «Эдмонтон Ойлерс», «Лос Анджелес Кингс», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». До его рекорда Овечкину пока не хватает 199 шайб.