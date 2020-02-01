Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров дал комментарий по составу команды на гонки на чемпионате мира в Антхольце.

По словам Белозерова в интервью «Матч ТВ», предопределено, что в состав на смешанную эстафету ЧМ с мужской стороны попадут Матвей Елисеев и Александр Логинов. На них команда надеется в спринтерской гонке и в пасьюте. » Мы твердо рассчитываем на это», — сказал тренер.

«В качестве третьего номера сборной рассматриваем Евгения Гараничева. В прошлом году ему удалось отобраться в масс-старт на ЧМ», — отметил Белозеров, добавив, что четвертый человек в мужскую эстафету будет определяться по сбору в Риднау и контрольной гонке.

Напомним, чемпионат мира в Антхольце стартует 13 февраля.