Спортивный журналист и блогер Василий Уткин рассказал о том, с чьего звонка началось выдворение нападающего Александра Кокорина из петербургского «Зенита».
«Две недели назад или около того все началось с телефонного звонка Алексею Борисовичу Миллеру. Звонил первый замглавы АП Сергей Владиленович Кириенко. Ни больше и не меньше», — начал Уткин свой пост в телеграм-канале, отметив, что утверждает этот факт с той степень достоверностью, с которой журналист его квалификации может судить о факте данного звонка.
Уткин также предположил, что очень малы шансы на то, что Кокорин перейдет в российский клуб, вероятность этого — около пяти процентов. «С этого момента, если допустить переход Кокорина в другой российский клуб и его карьера продолжится в России — это демедж крупнейшей российской компании», — написал Уткин, добавив, что в каждом туре будет напоминаться о поступке Кокорина.
Как считает Уткин, Кокорин может уехать в Бельгию, Голландию, Испанию, Швейцарию или Германию.
Напомним, Александра Кокорина хотели отправить в аренду в «Сочи», однако он отказался и был отправлен на сбор с «Зенитом-2».
Не удивлен этой новостью. Еще неделю назад предполагал такую версию на форуме ФК «Зенит». Команда по Саше идет с самого верха. Поставлена задача, чтобы построенные стадионы заполнялись и приносили доход, поэтому тянут вверх Нижний Новгород и Балтику. Ротор сам пройдет. Беда только с Сочи. Ротенберг не выполняет свою миссию, жалуется, что забивать некому. Вот и вспомнили о Кокорине, чтобы вытянуть Сочи из ямы, но сделали это по-хамски. Вот парень и всбрыкнул, чувствую поддержку болельщиков, потому что не хочет быть рабом. Ему тюрьма дала достоинства. Пороть у столба его не будут, но играть в РПЛ не дадут, пока не одумается.