Спортивный журналист и блогер Василий Уткин рассказал о том, с чьего звонка началось выдворение нападающего Александра Кокорина из петербургского «Зенита».

«Две недели назад или около того все началось с телефонного звонка Алексею Борисовичу Миллеру. Звонил первый замглавы АП Сергей Владиленович Кириенко. Ни больше и не меньше», — начал Уткин свой пост в телеграм-канале, отметив, что утверждает этот факт с той степень достоверностью, с которой журналист его квалификации может судить о факте данного звонка.

Уткин также предположил, что очень малы шансы на то, что Кокорин перейдет в российский клуб, вероятность этого — около пяти процентов. «С этого момента, если допустить переход Кокорина в другой российский клуб и его карьера продолжится в России — это демедж крупнейшей российской компании», — написал Уткин, добавив, что в каждом туре будет напоминаться о поступке Кокорина.

Как считает Уткин, Кокорин может уехать в Бельгию, Голландию, Испанию, Швейцарию или Германию.

Напомним, Александра Кокорина хотели отправить в аренду в «Сочи», однако он отказался и был отправлен на сбор с «Зенитом-2».