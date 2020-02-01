Норвежский лыжник, выступающий по юниорам, Ансгар Эвенсен прокомментировал свою победу в спринте на чемпионате Норвегии.

Слова Эвенсена прозвучали в эфире NRK. «Я ничего не понимал, с каждым стартом все шло легче и легче», — отметил Эвенсен, добавив, что он побеждает на чемпионате Норвегии не в последний раз.

На вопрос корреспондента о том, будет ли он звездой в сборной Норвегии, Эвенсен ответил: «Да, держу пари. Я — не новый Клебо. Я буду лучше его». Затем Эвенсен добавил, что не совсем уверен в сказанном и сейчас может немного успокоиться, однако было бы забавно, если бы Клэбо все же приехал на национальный чемпионат и проиграл.

Напомним, Йоханнес Клэбо не приехал на чемпионат Норвегии по лыжным гонкам из-за недостаточной физической готовности.