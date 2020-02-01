На чемпионате мира по биатлону среди юниоров в Ленцерхайде сегодня, 1 февраля, состоятся две спринтерские гонки: среди юниоров и юниорок.

В мужском спринте Россию представляют Карим Халили (35 стартовый номер), Даниил Серохвостов (60), Кирилл Бажин (68) и Никита Матвеев () Прямая трансляция мужской спринтерской гонки стартует в 12:55 по московскому времени, посмотреть гонку можно будет здесь:

Женский спринт запланирован на 16:00 по московскому времени. Россию в гонке представят четыре спортсменки: первой стартует Алина Кудисова, под 42-м номером в гонку убежит Анастасия Гореева, 56-й пойдет Анастасия Шевченко, а 72-й — Анастасия Халиуллина.

Прямую трансляция женской спринтерской гонки можно посмотреть здесь:

Ранее на ЮЧМ в Ленцерхайде прошли спринтерские гонки в категории юношей и девушек, золото у мужчин взял Алексей Ковалев из России.