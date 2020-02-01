Тренер по фигурному катанию Елена Буянова поделилась мнением о том, что было принято решение об участии Артура Даниеляна во взрослом чемпионате мира вместо юниорского.

Слова тренера цитирует агентство ТАСС. «Это было коллегиальное решение, думать, что такие вещи решает только тренер, – так не бывает», — сказала Буянова, отметив, что обычно проходится много инстанций и утверждений состава до попадания в исполком ФФККР.

«Я счастлива и благодарна за оказанное нам доверие», — отметила тренер, добавив, что в прошлом году Даниелян прошел через большие проблемы с ростом, но все пережил благодаря тренерам и семье. «Мы все очень гордимся им и счастливы за него», — заключила Буянова.

Напомним, Артур Даниелян стал серебряным призером чемпионата Европы и попал в состав сборной на чемпионат мира в Канаде.