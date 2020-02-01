Американский баскетболист «Лос Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продемонстрировал болельщикам татуировку, которую он сделал в память о погибшем товарище — легенде американского баскетбола Коби Брайанте.

В своем «Инстаграме» баскетболист выложил архивное фото с Брайантом, а также прикрепил фотографию татуировки, которая состоит из изображения змеи, номеров Коби в NBA — 8 и 24, и подписи «Mamba 4 Life» — «Мамба навсегда».

Напомним, американский баскетболист Коби Брайант, его дочь Джанна и еще 8 человек разбились при крушении вертолета близ Лос Анджелеса 26 января. Брайант вез свою дочь, а также ее партнерш по команде вместе с родителями и тренера на матч в собственной академии.