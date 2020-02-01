Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о замечаниях, которые ей делали за ее шутки и чувство юмора.

В 2017 году Резцова пошутила насчет зарплатной ведомости СБР, согласно которой выплата была 6 рублей, и ей сделали замечание. «Это шло от предыдущего президента СБР. Но, знаете, чувство юмора тоже никто не отменял», — отметила биатлонистка в интервью «Матч ТВ».

По словам Резцовой, ей иногда неясно, почему люди при власти относятся к постам спортсменов или юмору, будто они со стороны. «Знали же прекрасно, что зарплата не шесть рублей, и что я пошутила», — сказала биатлонистка, добавив, что у спортсменов должно быть право на слово или шаг в сторону, даже если кто-то его не понимает

На реплику корреспондента о Государственной Думе Резцова ответила: «Туда мне, видимо, не светит с моим чувством юмора». Также биатлонистка подметила, что депутат Госдумы и глава СБР Владимир Драчев всегда не прочь пошутить или рассказать историю.

Напомним,