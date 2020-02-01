Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, тренер сборной Китая Дарья Домрачева высказалась о том, как эпидемия коронавируса в Китае повлияла на их команду.

По словам Домрачевой в интервью порталу TUT.BY, все сотрудники команды, которые находятся со сборной, в последний раз были в Китае в октябре, до вспышки неизвестного вируса. «Поэтому риска чем-то заразиться от наших спортсменов нет. Они не летают в Китай и ни с кем оттуда не контактируют», — сказала Домрачева, отметив, что китайская сборная вместе передвигается одной командой.

Как отметила тренер сборной Китая, ее подопечные переживают за своих родных и близких, однако в самом Китае сейчас приняты серьезные меры по борьбе с коронавирусом. «Мы надеемся, что ситуация будет преодолена и остановлена. Неприятно, когда где бы то ни было в мире происходит такое», — сказала экс-биатлонистка.

Напомним, Дарья Домрачева вместе со своим мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом тренирует сборную Китая с 2019 года.