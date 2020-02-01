Боснийский футбольный тренер, бывший ассистент Юргена Клоппа Желько Бувач стал спортивным директором московского «Динамо». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Отметим, Желько Бувач работал с Юргеном Клоппом долгое время как в Бундеслиге, так и в АПЛ, помогая ему в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле» на протяжении 17 лет.

Контракт Бувача с «Динамо» рассчитан на 2,5 года. В заявлении клуба говорится, что этот специалист прекрасно знаком с мировым и европейским футбольными рынками, а также обладает большим авторитетом в футбольном сообществе.

«Футбольный клуб «Динамо» приветствует Желько Бувача в нашем коллективе и желает ему плодотворной и эффективной работы на посту спортивного директора», – сказано в сообщении клуба.

До октября 2019 года спортивным директором «Динамо» работал Роман Орещук.