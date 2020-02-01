Российская биатлониска Кристина Резцова высказалась о проблемах с подготовкой лыж, с которыми неоднократно в текущем сезоне столкнулась сборная России.

В интервью «Матч ТВ» Резцова отметила, что если знаешь свой организм, то после сборов или стартов всегда понимаешь причины своего состояния. «Но дело не всегда и не только в физическом состоянии. Бывают дни, когда ясно, что причина в лыжах. И не один, а два-три подряд», — сказала биатлонистка, отметив, что когда спортсмены озвучивают эту идею, а люди обвиняют их в оправдывании.

Как считает спортсменка, происходит такое развитие событий: биатлонисты мучаются две гонки, в третьей лыжи начинают ехать, а люди говорят, что команда вернулась на свой уровень.

«После гонок мы действительно пытаемся объяснить народу, что происходит, а не пытаемся оправдать себя», — сказала Резцова.

Напомним, сборная России 26 гонок на Кубке мира подряд проводит без медалей.