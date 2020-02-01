Российский тренер по фигурному катанию Елена Буянова рассказала о том, как Артур Даниелян будет готовиться к чемпионату мира в Канаде.

Слова Буяновой приводит ТАСС. По словам тренера, подготовка к чемпионату мира будет проходить как обычно. «Да, на чемпионат Европы Артур попал достаточно неожиданно, но готовились мы без ажиотажа», — отметила Буянова.

По словам тренера, Даниелян преодолел отбор на чемпионате России в Красноярске, показал свой характер и получил удовольствие от этого. «Оно его просто окрылило, и мы это видели это на тренировках, он стал готовиться к старту еще более осмысленно», — сказала Буянова.

Напомним, Артур Даниелян взял серебро на ЧР в Красноярске и ЧЕ в Граце, попав в сборную России на чемпионат мира в Монреаль.