Российская лыжница Анастасия Власова стала третьей лыжном марафоне в Италии Тоблах-Кортина.

Дистанцию в 42 километра Власова преодолела за 1 час, 57 минут и 14,6 секунд. Победу в марафоне одержалА представительница Швеции Бритта Йоханссон Норгрен, ей Власова уступила 1 минуту и 19 секунд. Второе место у норвежки Кари Викзхаген Ейтнес, она финишировала с Норгрен почти в одни ноги и проиграла лишь секунду.

Ольга Царева финишировала на Тоблах-Кортина шестой.

У мужчин на вершине пьедестала оказался норвежец Андреас Нюгорд, прошедший дистанцию за 1 час, 38 минут и 25 секунд. Второе место занял Петтер Элиассен, также из Норвегии. Третье место у Маркуса Йоханссона из Швеции.

Россиянин Ермил Вокуев — 8-й, Алексей Двоскин — 21-й, Александр Панжинский — 48-й, Сергей Спирин — 52-й.