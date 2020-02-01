Глава Союза биатлониста России Владимир Драчев высказался о целях команды на чемпионат мира в Антхольце и по ходу сезона.

В интервью ТАСС Драчев рассказал, что все ждут от сборной результата уже сейчас, однако это не главное. Команде нужны хорошие и уверенные выступления до конца текущего сезона. «Понятно, что мы готовимся к главному старту сезона, по нему оценивают нашу основную работу, но главное — поднять общий уровень команды, вот над чем надо работать», — сказал Драчев.

Как считает президент СБР, сборная должна искать таланты, улучшать качество стрелкового компонента. По мнению эксперта, в сингл-микстах важно умение работать в контактных гонках и стрелять без промахов за 20 секунд, а в сборной это могут делать лишь Лариса Куклина и Евгения Павлова — поэтому сборная России не сильна в этой дисциплине. «Вместе с тем есть много вопросов по функциональной подготовке большого числа спортсменов», — добавил Драчев.

Напомним, чемпионат мира в Антхольце стартует 13 февраля.