Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов подписал контракт с промоушеном UFC. Об этом он написал в своем «Инстаграме».

Напомним, Умар Нурмагомедов является двоюродным братом российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Начало новой главы в UFC. Спасибо всем, кто рядом. Не подведу вас», — написал Умар Нурмагомедов в своем «Инстаграме».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nmgdv (@umar_nurmagomedov) 31 Янв 2020 в 1:04 PST

По данным СМИ, дебютировать в UFC Умар Нурмагомедов может на одном турнире с братом Хабибом. Нурмагомедов будет в третий раз защищать чемпионский пояс в титульном бою с американцем Тони Фергюсоном. Турнир состоится в Бруклине, Нью-Йорк, в ночь с 18 на 19 апреля 2020 года.