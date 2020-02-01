Американская теннисистка русского происхождения София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде. В финале она одержала верх на представительницей Испании Гарбинье Мугурусой.

Теннисистки провели на корте 2 часа и пять минут, встреча заняла три сета. Счет по партиям 4:6, 6:2, 6:2. На счету Кенин всего две подачи навылет, в то время как ее оппонентка сделала девять эйсов. Зато Кенин не ошибалась на подаче, а Мугуруса совершила восемь двойных ошибок.

Победа на Australian Open стала для Софии Кенин первой на турнирах Большого шлема.

Завтра, 2 февраля, победитель Открытого чемпионата Австралии определится в мужском одиночном разряде. В финальном матче титул разыграют серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим.