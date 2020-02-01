Автомобильная команда «Торо Россо», выступающая в чемпионате мира по кольцевым автогонкам «Формула-1», показала обновленный логотип.
В официальном «Твиттере» пресс-служба команды сообщила, что с 14 февраля «Торо Россо» превратится в «Альфа Таури». В этот день пройдет её презентация после ребрендинга. Также в ролике был показан логотип новой команды.
It’ll happen… soon #AlphaTauri #F1 pic.twitter.com/CIqgM1zB47
— Toro Rosso (@ToroRosso) January 31, 2020
Отметим, именно в команде «Торо Россо» выступает российский пилот Даниил Квят. В прошлом сезоне он один раз забирался на подиум в одном из гоночных уикендов. Это произошло в итоговой гонке Гран-при Германии на трассе «Хоккенхаймринг , где россиянин стал третьим после Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля.
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