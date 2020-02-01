Автомобильная команда «Торо Россо», выступающая в чемпионате мира по кольцевым автогонкам «Формула-1», показала обновленный логотип.

В официальном «Твиттере» пресс-служба команды сообщила, что с 14 февраля «Торо Россо» превратится в «Альфа Таури». В этот день пройдет её презентация после ребрендинга. Также в ролике был показан логотип новой команды.

Отметим, именно в команде «Торо Россо» выступает российский пилот Даниил Квят. В прошлом сезоне он один раз забирался на подиум в одном из гоночных уикендов. Это произошло в итоговой гонке Гран-при Германии на трассе «Хоккенхаймринг , где россиянин стал третьим после Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля.