В швейцарском Ленцерхайде состоялась мужская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону среди юниоров.

Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Вебьорн Сёрум. Он допустил один промах и преодолел дистанцию за 23 минуты и 16,1 секунды. На втором месте финишировал чешский биатлонист Якуб Штвртецки, проигравший около 25 секунд с нолем промахов. Третье место занял белорус Дмитрий Лазуцкий.

Россию в гонке представляло четыре спортсмена: Карим Халили, Никита Матвеев, Кирилл Бажин и Даниил Серохвостов. Халили не хватило около 5 секунд до бронзовой награды, он стал лишь пятым с одним промахом. Серохвостов финишировал 15-м с тремя ошибками в стрельбе, Бажин — 16-м, промахнувшись дважды. Никита Матвеев с двумя промахами оказался лишь 43-м.