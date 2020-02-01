Петербургский «Зенит» проведет первый матч в рамках второго зимнего сбора в межсезонье. В соперниках — люксембургский клуб «Дюделанж». Игра состоится на стадионе «Гильермо Амор» в испанском Бенидорме.

Начало встречи назначено на 15:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию с матча будет вести ютуб-канал «Зенита», игру можно будет посмотреть здесь:

На предыдущем сборе в Катаре «сине-бело-голубые» провели две контрольные встречи. Сначала подопечные Сергея Семака разгромили местных «Аль Увайнах», отправив в его ворота десять безответных мячей, затем уступили более серьёзному сопернику — «РБ Зальцбург».

Отметим, на второй сбор в Испанию «Зенит» отправился без нападающего Александра Кокорина. Изначально руководство клуба хотело отдать игрока в аренду в «Сочи», однако сам нападающий отказался и теперь вынужден тренироваться на сборе с «Зенитом-2»