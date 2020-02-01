Петербургский «Зенит» начал товарищеский матч против люксембургского «Дюделанжа» в рамках второго межсезонного зимнего сбора в Испании. Игра проходит на стадионе «Гильермо Амор» в городе Бенидорм.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Этот матч станет первым контрольным для команды Сергея Семака в тренировочном лагере в Испании.

На предыдущем сборе в Катаре «сине-бело-голубые» провели две контрольные встречи. Сначала подопечные Сергея Семака разгромили местных «Аль Увайнах», отправив в его ворота десять безответных мячей, затем уступили более серьёзному сопернику — «РБ Зальцбург».

Отметим, на второй сбор в Испанию «Зенит» отправился без нападающего Александра Кокорина, который отказался отправляться в аренду в «Сочи» и был отправлен в дубль «Зенита», с которым и улетел на второй сбор.