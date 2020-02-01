Бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров высказался о трансфере Федора Смолова в испанскую «Сельту».

В эфире телеканала «Матч Премьер» Быстров отметил, что Смолов не подошел ни «Локомотиву», ни его тренеру Юрию Семину. По мнению эксперта, нападающего и нужно было отпускать, либо он просто сидел бы в «Локомотиве» за большие деньги и не показывал бы ничего на поле.

«Локомотив» ничего не потерял, потому что он там себя никак не проявлял. А для Феди это шаг вперед», — отметил Быстров.

Напомним, на правах аренды Федор Смолов перешел в «Сельту» до окончания сезона-2019/20. Согласно данным СМИ, футболист пошел на 30-процентное понижение зарплаты ради переезда в Европу.