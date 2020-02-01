Российский нападающий петербургского СКА Иван Морозов был выбран лучшим новичком месяца в КХЛ.

На официальном сайте КХЛ появилась информация о лучших игроках января в четырех номинациях.

Вместе со СКА Морозов одержал за январь 2020 года семь побед в восьми играх, а также забросил четыре шайты и сделал две голевые передачи. Все восемь матчей января Иван Морозов завершал с положительным или нейтральным показателем полезности, общий показатель — +6.

Отметим, свою первую шайбу в КХЛ Морозов забросил в игре с казахстанским «Барысом» 23 января, а уже 28 января сделал дубль в ворота минского «Динамо». Хоккеисту всего 19 лет.

Напомним, лучшим вратарем месяца КХЛ признала Илью Сорокина из ЦСКА, лучшим защитником — Микко Лехтонена из «Йокерита», а лучшим нападающим — армейца Антона Слепышева из ЦСКА.