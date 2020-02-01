Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о том, как продвигается подготовка команды к чемпионату мира в итальянском Антхольце.

Слова специалиста цитирует портал РИА Новости. Тренер рассказал, что сейчас сборная проводит тренировки. В мужской сборной по словам Хованцева, подготовка идет нормально, со здоровьем у всех все в порядке и никто не заболел.

«В женской команде только вчера приступили к тренировкам Кристина Резцова и Лариса Куклина. Они приболели после этапа в Поклюке», — сказал Хованцев. Напомним, этап Кубка мира в Поклюке завершился 26 января.

Напомним, чемпионат мира в итальянском Антхольце стартует уже через полторы недели, первая гонка пройдет 13 февраля.