Армянский фигурист Славик Айрапетян высказал недовольство низкими оценками от судей на чемпионате Европы в Граце.

В интервью порталу News.am Sport Айрапетян отметил, что хорошо выступил на чемпионате Европы, а судьи были очень строги по отношению к нему. «В короткой программе они обнаружили ошибки, которых не было. Хорошо выполненные упражнения были оценены отрицательно», — сказал Айрапетян, добавив, что в произвольной программе ему занизили и техническую оценку, и компоненты.

По мнению Айрапетяна, очень важно иметь представителя в штабе судей. «На всех турнирах нас «притесняют» из-за отсутствия своих судей», — сказал Айрапетян, понадеявшись, что это скоро изменится. «Даже если ты идеально выполнишь свою программу, если судьи захотят, то найдут ошибки и поставят низкие баллы», — сказал фигурист.

Напомним, на чемпионате Европы в Граце Айрапетян занял 18-ое место.