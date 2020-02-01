Российский полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук получил травму в контрольном матче с сербским «Партизаном» в рамках товарищеского турнира «Кубок Пари Матч Премьер».

Миранчук травмировался в самом начале игры, он повредил стопу и не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел Жоау Мариу, замена прошла на 18-й минуте игры.

Отметим, комментатор игры на «Матч ТВ» позже сообщил в эфире матча подробности состояния Миранчука. Игрока сразу же увезли в больницу, его заносили в машину скорой помощи на носилках. По словам Арустамяна, у полузащитника «Локо» диагностирована травма пятой плюсневой кости. «Судя по всему, там все печально», — сделал вывод комментатор.

Напомним, участие в турнире «Кубок Пари Матч Премьер» принимают также «Ростов» и «Спартак».