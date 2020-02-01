Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о том, каким хочет увидеть результаты команды на грядущем чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Слова Хованцева приводит портал РИА Новости. «Хотелось бы повторить прошлогодние три медали», — заявил главный тренер российской команды. Сейчас сборная России тренируется в Риднау.

На прошлом чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде российские биатлонисты завоевали две серебряные награды и одну бронзовую. Александр Логинов стал вторым в мужском спринте, Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте. Мужская эстафетная четверка пришла к финишу третьей, в ее составе бронзу ЧМ завоевали Александр Логинов, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев.

Чемпионат мира по биатлону в Антхольце стартует уже 13 февраля.