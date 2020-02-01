«Зенит», находясь на сборе в Испании, провел первый товарищеский матч в рамках этого этапа подготовки. Команда Сергея Семака нанесла крупное поражение «Дюделанжа» из Люксембурга со счетом 4:0.

«Зенит» сделал заявку на победу уже в первом тайме, когда забил три безответных гола. Счет открыл Йордан Осорио после передачи Магомеда Оздоева уже на второй минуте. На 20-й минуте встречи Себастьян Дриусси после передачи Артема Дзюбы забил второй гол. До крупного счет довел Игорь Смольников.

Во втором тайме «Зенит» сделал множество замен и забил еще один раз. Точный удар с пенальти удался Алексею Сутормину.

Сергей Семак использовал все замены в этой игре, оставив в запасе лишь одного Александра Васютина. Бразилец Малком в игре участие не принимал.