Форвард «Зенита» Артём Дзюба отметил своего партнера по петербургскому клубу Ярослава Ракицкого. Нападающий сборной России назвал украинца лучшим защитником мира.

«Ракицкий — лучший защитник мира! Уважаю очень!» — написал Дзюба в инстаграме

Напомним, Ракицкий перебрался в петербургский «Зенит» в конце января 2019 года из украинского «Шахтёра», за который играл всю карьеру. «Зенит» заплатил за Ракицкого € 10 млн. В текущем сезоне Ракицкий сыграл в 26 матчах за «Зенит» во всех турнирах и забил один гол.

«Зенит» лидирует в чемпионате России с 45 очками в 19 матчах, опережая ближайшего преследователя в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на 10 очков.