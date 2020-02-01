Российская биатлонистка Анастаситя Шевченко победила в женском спринте в швейцарском Ленцерхайде. Соревнования проходили в рамках юниорского чемпионата мира.

Шевченко без промахов отстреляла на двух огневых рубежах и опередила ближайшую преследовательницу норвежку Аасне Скреде на 40,9 секунд. У Скреде один промах.

Третьей с тремя промахами стала юная биатлонистка из Болгарии Милена Тодорова.

Из других россиян стоит отметить десятую строчку Анастасии Гореевой, одиннадцатое место Анастасии Халиуллиной. Россиянка Алина Кудисова заняла 44-ю строчку, допустив четыре промаха.