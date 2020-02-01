Магнитогорский «Металлург» потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате КХЛ. На домашней площадке команда Ильи Воробьева уступила екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 2:3. Для клуба из Магнитогорска это пятое поражение в шести последних матчах.

«Металлург» первым открыл счет — на восьмой минуте первого периода шайбу забросил форвард Богдан Потехин. Скоро «Автомобилист сравнял счет, благодаря голу защитника Алексея Василевского.

За первые десять минут второго периода команды снова обменялись заброшенными шайбами — отличились форварды Деннис Расмуссен и Питер Холланд. В решающей 20-минутке «Автомобились забросил победную шайбу — это сделал нападающий Брукс Мейсек.