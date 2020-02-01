Главный тренер «Зенита» Сергей Семак озвучил свою позицию по нападающему Александру Кокорину. Его мнение не изменилось: специалист против того, чтобы отправлять его в аренду в «Сочи».

До меня, также как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на вторые сборы. Я свою позицию уже озвучивал и повторю еще раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, все решается на уровне руководства. Думаю, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением и все скажет, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, что Кокорина вынуждают уйти в аренду против его воли. В данный момент футболист работает с «Зенитом-2» на сборе в Турции.