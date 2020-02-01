Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы его команды на «Дюделанжем» (4:0) подвел итоги встречи, а также рассказал, когда стоит ждать возвращения после травмы бразильца Малкома.

Семак отметил, что Малкому планируют дать игровое время в оставшихся матчах на сборе в Испании.

«Мы планируем дать ему какое-то время в следующей встрече. В заключительном матче на этом сборе он также сыграет еще немного. Надеюсь, что в Турции Малком сможет без ограничения принимать участие в играх», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Также Семаку понравился матч с «Дюделанжем» — он был хорошей тренировкой. Какие-то моменты Семак оценивает положительно, а над каким-то надо работать.

Напомним, что Малком не принимает в матчах с августа 2019 года.