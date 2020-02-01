Новоявленная чемпионка Открытого чемпионата Австралии американка Софья Кенин отметила, что русские корни помогли ей выиграть первый турнир «Большого шлема». Уроженка Москвы обыграла Гарбинье Мугурусу 4:6, 6:2, 6:2 в финале соревнований.

Кенин отметила, что в детстве равнялась на Марию Шарапову и Анну Курникова — смотрела их матчи. Видела, как Шарапова выиграла турнир «Большого шлема».

«Наблюдение за российскими теннисистками мне точно помогло. Во мне безусловно присутствует что-то русское. Я бы сказала, что это боевой дух. И спасибо родителям, что подарили мне американскую мечту», — сказала Кенин во время итоговой пресс-конференции.

Родители Кенин переехали из России в США, после чего юная Софья стала заниматься теннисом.