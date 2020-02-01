Известный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев написал пост в своем телеграм-канале, в котором высказался в связи с обрушением крыши СКК в Санкт-Петербурге. Обрушение произошло в пятницу. При сносе погиб рабочий.

«Легендарный СКК в СПб. Так ломать гордость города могли только настоящие подлецы! Жаль очень погибшего рабочего. Комплекса больше нет, сквер рядом хотят застроить! Горожане против. Петербуржцы, я вас поддерживаю!» — написал Губерниев.

Напомним, что вместо СКК в 2023 году на этом месте появится хоккейная арена на 21 тысячу зрителей. Стоимость проекта оценивается в 20 млрд рублей. Это будет самый большой хоккейный дворец в мире.