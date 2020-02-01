В баскетбольном «Зените» продолжается эпидемия травм. Из-за повреждений ближайшие матчи пропустят разыгрывающий защитник Алекс Ренфро и центровой Колтон Айверсон.

Айверсон пропустит две недели из-за травмы ноги. Ренфро выбыл на 20 дней из-за проблем с коленом.

Продолжают находиться вне игры форвард Матеуш Понитка и защитник Дмитрий Хвостов. Зато восстановился нападающий Андрей Зубков.

Таким образом, «Зенит» остался с одним разыгрывающим Эндрю Альбиси. Ближайший матч петербуржцы проведут в «Юбилейном». Соперником команды Джоана Плазы в рамках Единой лиге ВТБ станет эстонский «Калев».