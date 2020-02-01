«Зенит» официально заявил о возвращении в команду Сергея Семака Эмильяно Ригони. Первую часть сезона футболист проводит в итальянской «Сампдории» на правах аренды, которая не стала продлевать соглашение. У итальянского клуба была опция — Ригони выкупался, если сыграет определенное число матче. Аргентинец по большей части находился в запасе, сыграв всего восемь встреч.

Таким образом, Ригони повторяет финт прошлого сезона, когда он также отдавался в аренду в итальянскую серию А (в «Аталанту»), однако сыграл там всего 12 игры и вернулся в «Зенит», с которым стал чемпионом России.

После продажи Мака и вынужденной аренды Кокорина Сергей Семак был не против добавления в свой состав еще одного игрока группы атаки.