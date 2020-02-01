В матче первого тура турнира в Катаре московский «Спартак» встречался с «Ростовом». Матч проходил в Дохе на стадионе «Аспир-Центр» и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Доменико Тедеско.

Счет во втором тайме открыл атакующий полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, отличившийся на 49-й минуте. Во втором тайме Мирзов сделал дубль. Гол престижа у «Ростова» на 89-й минуте забил защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич.

В параллельном матче московский «Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти. Таким образом, «Спартак» с тремя очками возглавил таблицу турнира в Катаре.

В следующем матче желто-синие сыграют с «Партизаном». «Спартак» на следующий день встретится с «Локомотивом».