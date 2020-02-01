В воскресенье в «Юбилейном» «Зенит» в рамках Едионой лиги ВТБ сыграет с эстонским «Калевым». Своими ожиданиями поделился форвард команды Джоана Плазы Тим Абромайтис.

По его словам, в турнире Единой лиге ВТБ питерская команда потерпела несколько поражений, которых можно было бы легко избежать, если бы не совершали слишком много необязательных ошибок.

«Наша задача на эту игру — минимизировать количество этих ошибок и попытаться показать своё лучшее лицо, тем более что нам уже несколько раз в последних играх удавалось это сделать», — приводит слова Абромайтиса официальный сайт «Зенита».

Прошедший матч «Зенит» крупно уступил «Барселоне» в Испании. В Единой лиге ВТБ у «Зенита» два поражения подряд — от ЦСКА и от УНИКса.