Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил трансфе хавбека Солтмурада Бакаева в «Рубин». Младший брат Зелимхана подписал пятилетний контракт сроком на пять лет с командой Леонида Слуцкого.

Федун объяснил, что встречался и разговаривал с отцом футболиста.

«Для меня уход Солтмурада Бакаева стал неожиданным. Если он будет хорошо проявлять себя в «Рубине», мы его выкупим. У нас есть такое право. Ему было трудно конкурировать сейчас за место в основе. А у Слуцкого, я надеюсь, он будет основным и будет развиваться», — приводит слова Федуна Sport 24.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что Солтмурад — один из перспективнейших игроков России, который обладает множество индивидуальных скиллов.