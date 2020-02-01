Российская фигуристка чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева сделала заявление, что этот сезон для нее завершен. Петербурженка рассказала, чем собирается заняться.

«Спортивный сезон для меня завершен, на финал Кубка России и какие-либо соревнования я не поеду. У меня госы, диплом», — приводит слова Туктамышевой «Спорт-Экспресс».

По словам Туктамышевой, сейчас она сконцентрируется на шоу и уже приступает к постановке новых программ. Изучает четверной сальхов.

Также Туктамышева отметила, что сезон в целом вышел неплохим — фигуристка выполнила то, что хотела.

Кроме того, Туктамышева анонсировала свое шоу, в которому будут участвовать Дмитрий Алиев, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Бетина Попова и Сергей Мозгов.