Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что бойцу предлагают гонорар в 100 миллионов долларов за один боев. Либо это реванш против экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, либо бой с экс-чемпионом мира в пяти дивизионах по боксу Флойда Мейвезера.

«Я знаю определенных людей в Саудовской Аравии, которые предлагают заплатить Хабибу 100 миллионов долларов за бой против Конора или Флойда. Но сейчас все, о чем мы думаем – это бой против Тони Фергюсона», – приводит слова Абделя-Азиз TMZ Sports.

Поедионок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоится 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.