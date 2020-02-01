Заслуженный тренер России Инна Гончаренко выразила мнение, что двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова по ходу сезона стала лучше в художественном плане. Это выгодно их отличает от соотечественниц Алены Косторной и Александры Трусовой.

Гончаренко считает, что большого прогресса у Трусовой не заметила. Также не увидела и улучшение у Косторной.

«А вот Аня Щербакова реально прибавила в раскрытии образа и в качестве исполнения. И даже один сорванный элемент в произвольной программе не смазал общего приятного впечатления от её выступления», — приводит слова Гончаренко РИА «Новости».

Гончаренко надеется, что все три российские спортсменки должны прибавить к чемпионату мира. Прежде всего, в стабильности катания, а также в уровне физической подготовленности.